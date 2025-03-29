Шор назвал арест Гуцул гвоздем в крышку гроба властей Молдавии

КИШИНЕВ, 29 мар — РИА Новости. Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул станет гвоздем в крышку гроба молдавских властей, заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале.
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
20 суток Евгении Гуцул. Каждый такой арест — гвоздь в крышку пдсовского гроба (ПДС — правящая партия «Действие и солидарность» — ред.). Ждите.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи «масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии», ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.