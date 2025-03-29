Отряд народного ополчения сформируют в Минске

Как рассказал заместитель начальника отдела по защите государственных секретов, мобилизационной работе и вопросов обороны Мингорисполкома Юрий Шубич, подобные учения станут постоянными и будут проводить раз в квартал. По его словам, в конце сентября в Октябрьском районе столицы будет сформирован первый отряд народного ополчения.