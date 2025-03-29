Отряд народного ополчения сформируют в Минске

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Столичная милиция провела в Минске учения для участников народного ополчения, первый отряд должны сформировать в сентябре в одном из районов города.
Занятия прошли на базе средней школы № 197 имени Героев 120-й дивизии. Участники, среди которых были бывшие военнослужащие и обычные граждане, разбирали и собирали автоматическое оружие, снаряжали магазины патронами, учились приемам тактической медицины.
Как рассказал заместитель начальника отдела по защите государственных секретов, мобилизационной работе и вопросов обороны Мингорисполкома Юрий Шубич, подобные учения станут постоянными и будут проводить раз в квартал. По его словам, в конце сентября в Октябрьском районе столицы будет сформирован первый отряд народного ополчения.
«Его первоочередная задача — поддерживать порядок в районе. (…) Речь идет о достаточно новом (или хорошо забытом старом) направлении в обороне государства, которое реализуют местные власти при поддержке силовых структур», — цитирует Шубича агентство «Минск-Новости».
Народное ополчение
Летом 2023 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О народном ополчении».
В соответствии с ним граждане республики могут добровольно принимать участие в вооруженной защите государства. Ополчение дает возможность непризванным (по состоянию здоровья или другим причинам) в армию гражданам защищать с оружием в руках страну и помогать в этом правоохранительным органам.
В регионах республики созданы сотни отрядов народного ополчения, военные инструкторы регулярно проводят учебные сборы с добровольцами.