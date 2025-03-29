Денис Паслер займется городской средой и мерами поддержки для бойцов СВО

Денис Паслер, который 26 марта был назначен врио губернатора Свердловской области, рассказал о том, на что в первую очередь будет направлена его работа в регионе. Напомним, ранее он являлся губернатором Оренбургской области.
Денис Паслер отметил в интервью для «России 24», что Свердловская область всегда была привлекательной для новых производств и инвестиций, так как является крупным промышленным и логистическим центром.
По его словам, на данный момент в приоритете — создание и поддержание комфортной городской среды.
— Когда мы говорим о том, чтобы область развивалась, создавались семьи, приезжали из других регионов, то городская среда — один из важнейших факторов, — отметил в интервью Денис Паслер.
По мнению Паслера, в понятие «городская среда» входят все факторы жизни в городе: жилье, которое строится, общественный транспорт, ЖКХ, экология, социальные объекты.
Кроме того, врио губернатора Свердловской области заявил, что работа над мерами поддержки военнослужащих в зоне СВО, а также ветеранов Спецоперации тоже является приоритетной задачей.
— Мы посмотрим на действующие практики, обобщим и, конечно, лучшие будем сохранять, — подытожил он в интервью с «Россией 24».
Напомним, что 28 марта Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога представил врио губернатора Дениса Паслера в Екатеринбурге.