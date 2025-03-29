Шеф Пентагона брал жену на секретные переговоры по Украине

«По словам многочисленных источников, Хегсет, находящийся под пристальным вниманием после того, как он раскрыл детали военного удара США по Йемену, приводил свою жену, бывшего продюсера Fox News, на две встречи с иностранными военными коллегами, на которой обсуждалась конфиденциальная информация», — передает издание.