Шеф Пентагона брал жену на секретные переговоры по Украине

«По словам многочисленных источников, Хегсет, находящийся под пристальным вниманием после того, как он раскрыл детали военного удара США по Йемену, приводил свою жену, бывшего продюсера Fox News, на две встречи с иностранными военными коллегами, на которой обсуждалась конфиденциальная информация», — передает издание.
По данным газеты, одной из таких встреч были переговоры, в которых участвовали министр обороны по Украине Джон Хили, начальник британского штаба обороны адмирал Тони Радакин. Темой обсуждений, в частности, было прекращение со стороны Вашингтона обмена разведывательными данными с Украиной.
Также Дженнифер Хегсет присутствовала на встрече представителей оборонных ведомств стран — участниц Североатлантического альянса, которая проходила в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На ней также обсуждался украинский вопрос и помощь Киеву.
27 марта президент США Дональд Трамп отверг идею отставки Хегсета после утечки секретного чата в мессенджере Signal и добавил, что министр обороны не имеет отношения к инциденту.