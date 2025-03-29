«Без срока давности»: всероссийский проект представлен в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 29 мар — Sputnik. Приднестровье стало частью всероссийского проекта «Без срока давности», одноименный документальный сборник о Великой Отечественной войне был представлен в Тирасполе.
На 560 страницах издания — протоколы допросов палачей, свидетелей массовых казней, списки убитых и угнанных в рабство, письма о поиске родных, пропавших на оккупированной территории, опросные листы вернувшихся из плена. А еще — 45 фотографий. И это не сухой язык безликих документов из пыльного архива, а живая история.
В книге много бытовых зарисовок — о том, как люди пытались выжить во время румынской и немецкой оккупации 1941−45 и как многим это не удалось. Сила книги в том, что здесь нет вымысла, только документы, факты и цифры.
За время работы над книгой историки-архивисты пересмотрели порядка 1680 документальных фондов. Из этой массы документов было отобрано около шести тысяч.
В самом Приднестровье называют сборник «Без срока давности» ответом на попытки властей на правом берегу Днестра героизировать Антонеску, уравнять фашистов и советских солдат, обелить нацизм.