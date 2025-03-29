Челябинского депутата, попавшегося с «травкой», исключили из партии

«Депутат городского Собрания депутатов Копейска Виктор Литвинов был исключен из партии “Справедливая Россия — За правду”. В прошлом году он был задержан сотрудниками ГИБДД Самарской области. В машине, которой он управлял, была обнаружена так называемая “травка”. А это уголовно наказуемое деяние. На днях состоялся суд, Виктор Литвинов оштрафован на 20 тысяч рублей. Столь мягкий приговор обоснован “незначительностью общественного вреда”», — сообщает реготделение партии.
Коллеги по депутатскому корпусу сочли проступок Литвинова «абсолютно недопустимым, порочащим статус депутата как народного избранника, человека с высокой социальной ответственностью», сказал депутат ЗСО Дмитрий Сумин.
«Решением местного отделения “СРЗП” в Копейске он исключен из партии», — добавил депутат.
На внеочередном заседании Собрания депутатов Копейска будет также рассмотрено заявление Литвинова о сложении полномочий депутата.