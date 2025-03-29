Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинского депутата, попавшегося с «травкой», исключили из партии

Челябинского депутата, попавшегося с «травкой», исключили из партии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Доступ

«Депутат городского Собрания депутатов Копейска Виктор Литвинов был исключен из партии “Справедливая Россия — За правду”. В прошлом году он был задержан сотрудниками ГИБДД Самарской области. В машине, которой он управлял, была обнаружена так называемая “травка”. А это уголовно наказуемое деяние. На днях состоялся суд, Виктор Литвинов оштрафован на 20 тысяч рублей. Столь мягкий приговор обоснован “незначительностью общественного вреда”», — сообщает реготделение партии.

Коллеги по депутатскому корпусу сочли проступок Литвинова «абсолютно недопустимым, порочащим статус депутата как народного избранника, человека с высокой социальной ответственностью», сказал депутат ЗСО Дмитрий Сумин.

«Решением местного отделения “СРЗП” в Копейске он исключен из партии», — добавил депутат.

На внеочередном заседании Собрания депутатов Копейска будет также рассмотрено заявление Литвинова о сложении полномочий депутата.