«Я планирую приехать в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы во Второй мировой войне (Великой Отечественной войне — прим. ТАСС)», — заявил бразильский лидер на пресс-конференции по итогам государственного визита во Вьетнам.
Лула да Силва планирует приехать на празднование Дня Победы в Москве
ХАНОЙ, 29 марта. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил, что планирует посетить Россию в мае и принять участие в празднованиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.