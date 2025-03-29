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Лула да Силва планирует приехать на празднование Дня Победы в Москве

ХАНОЙ, 29 марта. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил, что планирует посетить Россию в мае и принять участие в празднованиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: AP 2024

«Я планирую приехать в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы во Второй мировой войне (Великой Отечественной войне — прим. ТАСС)», — заявил бразильский лидер на пресс-конференции по итогам государственного визита во Вьетнам.