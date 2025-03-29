Токаев и Мирзиеев посетили «Медеу»

«Главы государств Казахстана и Узбекистана посетили высокогорный спортивный комплекс “Медеу”. Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев осмотрели ледовую арену и ознакомились с фотовыставкой об истории высокогорного катка. Как рассказали президентам, спортивный комплекс занимает особое место в истории международного спорта: c 1972 по 1991 год здесь было установлено 247 рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин. “Медеу” остается одной из самых популярных туристических достопримечательностей Казахстана. В течение сезона 2024−2025 годов горный каток посетили 460 тыс. человек», — говорится в сообщении в субботу.