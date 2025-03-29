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Токаев и Мирзиеев посетили «Медеу»

Алматы. 29 марта. КазТАГ — Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев посетили высокогорный спортивный комплекс «Медеу», сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«Главы государств Казахстана и Узбекистана посетили высокогорный спортивный комплекс “Медеу”. Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев осмотрели ледовую арену и ознакомились с фотовыставкой об истории высокогорного катка. Как рассказали президентам, спортивный комплекс занимает особое место в истории международного спорта: c 1972 по 1991 год здесь было установлено 247 рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин. “Медеу” остается одной из самых популярных туристических достопримечательностей Казахстана. В течение сезона 2024−2025 годов горный каток посетили 460 тыс. человек», — говорится в сообщении в субботу.

Главам государств был представлен проект нового этапа развития «Медеу», направленный на формирование центра мирового уровня с устойчивой туристической моделью.

«Президенты тепло побеседовали с алматинским конькобежцем Евгением Кошкиным — победителем двух последних этапов Кубка мира 2025 года и призером Чемпионата мира и Азиатских игр. На недавней спартакиаде Казахстана спортсмен одержал уверенную победу и установил неофициальный мировой рекорд на дистанции 100 м (9,31 секунды). Затем перед главами государств выступили молодые отечественные фигуристы», — добавили в Акорде.