Трамп опубликовал ролик о защите Гренландии от России и Китая

Также Вэнс отметил, что ~Вашингтон намерен в перспективе расширить свое военное, в том числе военно-морское, присутствие в районе Гренландии, но у США нет планов уже сейчас начинать действовать~. Американский чиновник назвал этот шаг необходимым, так как Россия и Китай якобы наращивают военное присутствие в регионе. По словам вице-президента США, ~Вашингтон не может «игнорировать притязания мощных государств по мере того, как растут их амбиции»~.