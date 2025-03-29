AP сообщило, что в Киеве ожидают наступление России

Он также заявил, что одним из вариантов для переговоров с Киевом может стать введение временного управления на Украине под эгидой ООН с США и Европой для проведения выборов. «Для того чтобы провести демократические выборы, для того чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными», — заявил Путин.