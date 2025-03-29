Казахстан и Узбекистан развивают связи в оборонной сфере

За годы независимости между армиями двух стран подписаны соглашения в области безопасности полетов государственных воздушных судов, о военном сотрудничестве, в военно-технической сфере, в области противовоздушной обороны, военной разведки, меморандум о сотрудничестве между Национальным университетом обороны Казахстана и Академией Вооруженных Сил Узбекистана.

В рамках двусторонних встреч и взаимных визитов руководители оборонных ведомств обсуждают имеющийся потенциал сотрудничества в сфере боевой подготовки, военного образования, военно-патриотического воспитания и военно-технического сотрудничества.

— Добрососедские отношения Казахстана и Узбекистана стимулируют укрепление регионального сотрудничества. Наши государства — самые крупные в Центральной Азии и имеют колоссальное значение для сохранения устойчивого развития региона. Географическая близость между государствами позволяет вооруженным силам тесно взаимодействовать и выполнять совместные задачи, — подчеркнул министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Укрепляют связь между армиями двух государств и совместные мероприятия боевой подготовки и тренировки, которые активно проводятся с 2021 года. Среди них «Калкан», «Хамкорлик», учения с участием подразделений сил специальных операций «Канжар», международное учение «Бірлестік-2024», с участием воинских контингентов от Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.