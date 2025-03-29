Казахстан и Узбекистан развивают связи в оборонной сфере

За годы независимости между армиями двух стран подписаны соглашения в области безопасности полетов государственных воздушных судов, о военном сотрудничестве, в военно-технической сфере, в области противовоздушной обороны, военной разведки, меморандум о сотрудничестве между Национальным университетом обороны Казахстана и Академией Вооруженных Сил Узбекистана.
В рамках двусторонних встреч и взаимных визитов руководители оборонных ведомств обсуждают имеющийся потенциал сотрудничества в сфере боевой подготовки, военного образования, военно-патриотического воспитания и военно-технического сотрудничества.
— Добрососедские отношения Казахстана и Узбекистана стимулируют укрепление регионального сотрудничества. Наши государства — самые крупные в Центральной Азии и имеют колоссальное значение для сохранения устойчивого развития региона. Географическая близость между государствами позволяет вооруженным силам тесно взаимодействовать и выполнять совместные задачи, — подчеркнул министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков.
Совместное выполнение учебно-боевых задач на учениях позволяет добиться оперативности, слаженности действий штабов и подразделений, освоить новые формы и методы ведения боя.
Кроме того организованы совместные курсы снайперской подготовки в горах и тренировки по выживанию в различных климатических условиях, проведенные как в Казахстане, так и в Узбекистане.
Двусторонне военное сотрудничество коснулось и культурной сферы. В период с 6 по 9 декабря 2022 года творческий коллектив Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан принял участие в мероприятиях, приуроченных к 30-летию Конституции Республики Узбекистан. А уже в следующем году военный оркестр Вооруженных сил Узбекистана принял участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Астана — мәдениет керуені».
В течение двух лет сборная команда военно-патриотического движения Узбекистана «Ватан таянчи» принимала участие в IX и X международном молодежном сборе «Айбын» в 2023 и 2024 годах, уверенно занимая второе место в общем зачете из более 40 команд. Продемонстрировав высокий уровень подготовки молодежи, дисциплины и патриотизма команда стала визитной карточкой страны.
Немаловажное значение в двустороннем военном сотрудничестве приобрела и совместная подготовка специалистов. В настоящее время в военной Академии Узбекистана обучаются четверо военнослужащих Казахстана. В национальном Университете обороны Казахстана по программам послевузовского образования проходят обучение 2 военнослужащих Узбекистана. Профессорско-преподавательский состав обоих вузов на регулярной основе участвуют в видеоконференциях по актуальным темам международной безопасности.