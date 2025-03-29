ГПК Беларуси высказался о введенном Латвией ограничении движения через границу

Из статистики следует, что на велосипедах из Беларуси в Латвию через названный пункт пропуска каждый месяц в зависимости от поры года проезжало от 500 до 1500 человек. Так, в феврале 2025 года по указанному маршруту в Европейский союз проследовало 453 человека, из которых 85% являются гражданами Беларуси и Латвии.