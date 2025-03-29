ГПК Беларуси высказался о введенном Латвией ограничении движения через границу. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
Напомним, что с 19 марта 2025 года латвийская сторона ограничила движение для велосипедистов и пешеходов в пункте пропуска «Патерниеки» («Григоровщина» с белорусской стороны). В ГПК отметили, что в качестве обоснования решения Латвия указала возникновение риска наплыва беженцев, но фактов в поддержку решения по ограничению движения предоставлено не было.
Из статистики следует, что на велосипедах из Беларуси в Латвию через названный пункт пропуска каждый месяц в зависимости от поры года проезжало от 500 до 1500 человек. Так, в феврале 2025 года по указанному маршруту в Европейский союз проследовало 453 человека, из которых 85% являются гражданами Беларуси и Латвии.
«Россияне составили около 5%, молдаване — 3%, литовцы — 2%. Оставшиеся 5% человек — граждане стран ЕС и СНГ», — уточнили в ГПК.
В связи с этим Пограничный комитет подчеркнул, что введенный запрет в первую очередь затронул латвийцев и белорусов, которые проживают в приграничье, а также людей, выезжавших на работу за границу.
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