Сергей Миронов назвал Новосибирск столичным городом и рассказал, как формировать высокие пенсии в регионах

В ходе визита обсуждались вопросы ценообразования на продукты и перспективы ключевой ставки Центробанка, которую Сергей Миронов считает необходимым снижать. Миронов также рассказал о своем предложении по формированию пенсионных выплат. По мнению политика, налоги должны поступать в бюджет по месту производства товаров или оказания услуг.