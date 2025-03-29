Мирзиёев поздравил Токаева с успехами Казахстана

«Это очень хорошая возможность обменяться мнениями в деловой атмосфере относительно того, как мы работаем над большим делом — развитием сотрудничества между братскими, дружественными государствами. Мы являемся союзниками и от того, как будут складываться взаимоотношения между нашими странами, в значительной степени зависит и ситуация во всем Центральноазиатском регионе», — отметил Токаев.