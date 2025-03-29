Мирзиёев поздравил Токаева с успехами Казахстана

АСТАНА, 29 мар — Sputnik. Токаев и Мирзиёев провели неформальную встречу в Алматы, сообщила Акорда.
«Это очень хорошая возможность обменяться мнениями в деловой атмосфере относительно того, как мы работаем над большим делом — развитием сотрудничества между братскими, дружественными государствами. Мы являемся союзниками и от того, как будут складываться взаимоотношения между нашими странами, в значительной степени зависит и ситуация во всем Центральноазиатском регионе», — отметил Токаев.
Он высоко оценил личный вклад Шавката Мирзиёева в дело сближения братских народов и продвижение общих целей обеспечения устойчивого и безопасного развития региона.
В ответ президент Узбекистана поздравил Токаева с успехами Казахстана.
«Экономика развивается, успехи хорошие. Первый квартал завершился с ростом 5,4%. Я приехал с большой командой. Хотя у нас неофициальная встреча, но каждая такая неофициальная встреча дает большой импульс нашим отношениям, нашим всем договоренностям», — заявил Шавкат Мирзиёев.
Также обсудили перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и водной сферах, а также в промышленной кооперации и туризме.
Отдельно были рассмотрены вопросы региональной и международной повестки дня.