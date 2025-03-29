В Озёрске капитанов катеров готовят к боевым походам

Напомним, морской отряд был организован в 2007 году приказом МВД России, но его история началась в 1956 году с создания заставы для охраны города со стороны озера Иртяш на базе одной из воинских частей Озёрской дивизии. За это время названия и структура отряда менялись, но задача осталась прежней — защита Озёрска и Снежинска со стороны акваторий озер.