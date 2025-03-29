В Озёрске капитанов катеров готовят к боевым походам

По данным ведомства, на сборах были поставлены задачи на этот год, также участники совершенствовали свои профессиональные навыки, связанные с организацией корабельной службы, безопасностью, эксплуатацией техники и подготовкой к боевым походам.
«Все участники успешно сдали квалификационные зачёты и получили документы, подтверждающие их готовность к самостоятельному управлению катерами», — отметили в ведомстве.
Напомним, морской отряд был организован в 2007 году приказом МВД России, но его история началась в 1956 году с создания заставы для охраны города со стороны озера Иртяш на базе одной из воинских частей Озёрской дивизии. За это время названия и структура отряда менялись, но задача осталась прежней — защита Озёрска и Снежинска со стороны акваторий озер.
Ранее мы писали о том, что в Озерске под лед провалились трое детей. Самостоятельно выбраться из ледяной воды они не смогли, на помощь им пришли спасатели.