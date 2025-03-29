WSJ узнала, что глава Пентагона приводил жену на секретные переговоры

Высокопоставленные сотрудники Пентагона иногда приглашают своих супругов на торжественные мероприятия и в официальные поездки. Однако те редко присутствуют на заседаниях, посвященных вопросам национальной безопасности, отметили в разговоре с WSJ бывшие и действующие военные чиновники. Они обратили внимание, что Дженнифер Хегсет не работает в министерстве, какой у нее уровень допуска к секретной информации, неизвестно.