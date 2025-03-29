Посол РФ передал в Кишиневе 103-летнему ветерану войны юбилейную медаль

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тысяч из них отмечены наградами, 20 стали Героями Советского Союза. Война затронула в Молдавии почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно 9 мая на улицы городов республики выходят десятки тысяч людей, колонну Марша памяти традиционно возглавляют бывшие президенты Владимир Воронин и Игорь Додон, депутаты парламента, политики и общественники. С портретами своих родных и цветами они идут к мемориалам воинской славы и могилам солдат.