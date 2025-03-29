Посол РФ передал в Кишиневе 103-летнему ветерану войны юбилейную медаль

КИШИНЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Посол России в Молдавии Олег Озеров навестил в Кишиневе ветерана Великой Отечественной войны Владимира Филандина и вручил ему юбилейную медаль в честь 80-летия Победы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале сопровождавший дипломата руководитель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.
Он отметил, что Филандин — последний в Молдавии фронтовик, принимавший участие в боевых действиях с лета 1941 года и дошедший от Москвы до Берлина.
Петрович напомнил, что президент Молдавии Майя Санду не подписала решение Совета глав государств СНГ об учреждении единой юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», лишив тем самым ветеранов заслуженной награды. По этой причине было принято решение вручить молдавским фронтовикам российские медали.
По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тысяч из них отмечены наградами, 20 стали Героями Советского Союза. Война затронула в Молдавии почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно 9 мая на улицы городов республики выходят десятки тысяч людей, колонну Марша памяти традиционно возглавляют бывшие президенты Владимир Воронин и Игорь Додон, депутаты парламента, политики и общественники. С портретами своих родных и цветами они идут к мемориалам воинской славы и могилам солдат.
В 2023 году проевропейское правительство в Молдавии выступило с инициативой перенести празднование Дня Победы на 8 мая, а также переименовать его в День поминовения и примирения, однако она была очень негативно воспринята общественностью и отложена.