Россия приглашает казахстанских журналистов на мероприятия к 80-летию Победы

«Подать заявку на аккредитацию необходимо до 17:00 по Московском времени (19:00 по времени Астаны) 31 марта через портал may9.ru. Аккредитация предназначена для журналистов, которые планируют освещать торжественные события в Москве», — говорится в сообщении Посольства РФ в Казахстане.