Figaro: США требуют от компаний из Франции отказаться от политики инклюзивности

Президент США последовательно приводит в действие свою политику по отказу от инклюзивности, о которой говорил еще во время предвыборной кампании. 21 января глава Белого дома подписал указы о роспуске всех программ по разнообразию и о признании в США двух неизменных полов — мужского и женского, а также об отказе от так называемой гендерной идеологии. Трамп также призвал частный бизнес последовать его примеру и отказаться от политики DEI.