Figaro: США требуют от компаний из Франции отказаться от политики инклюзивности

Вашингтон призвал французские компании отказаться от политики инклюзивности, если они хотят продолжать работать с американским правительством. Организациям дали пять дней, чтобы подтвердить, что они «соблюдают все применимые федеральные антидискриминационные законы» США, а в случае отказа попросили предоставить «подробные причины». Посольство США в Париже не комментировало эту информацию, но сообщило, что проверило более 15 тыс. соглашений. Как и зачем Дональд Трамп поборется с многообразием и равенством — в материале «Газеты.Ru».
США призвали французские компании отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества. Об этом со ссылкой на письмо, которое получили организации из Франции, сообщают газеты Le Figaro и Les Echos.
Сразу после вступления в должность президент США Дональд Трамп подписал серию указов, которые касаются политики DEI в федеральных ведомствах. В письме, которое американское посольство в Париже направило французским компаниям, сказано, что ~действие этих документов распространяется «на всех поставщиков и подрядчиков правительства Соединенных Штатов, независимо от их гражданства и страны, в которой они работают»~.
От французских организаций потребовали в течение пяти дней подтвердить, что они «соблюдают все применимые федеральные антидискриминационные законы и не реализуют какую-либо политику в этом направлении», или предоставить «подробные причины» в случае отказа. Их, как уточняют издания, будут рассматривать юридические ведомства США.
Письма были направлены на двух языках — английском и французском, чтобы получившие их компании, добавляет Le Figaro, «точно знали, о чем идет речь».
Точное число организаций, которые получили подобные запросы, неизвестно. При этом, как отметило издание, посольство США не подтверждает и сам факт их отправки. При этом в дипмиссии рассказали, что проверили 15,6 тыс. контрактов и договоров.
Правительство Франции в свою очередь сообщило, что ему известно о письмах, полученных компаниями.
«Эта практика отражает ценности нового американского правительства. Они не наши», — заявил Le Figaro источник, близкий к министру экономики и финансов Эрику Ломбару.
Как Трамп борется с инклюзивностью?
Президент США последовательно приводит в действие свою политику по отказу от инклюзивности, о которой говорил еще во время предвыборной кампании. 21 января глава Белого дома подписал указы о роспуске всех программ по разнообразию и о признании в США двух неизменных полов — мужского и женского, а также об отказе от так называемой гендерной идеологии. Трамп также призвал частный бизнес последовать его примеру и отказаться от политики DEI.
Впоследствии американская администрация заморозила около 1,2 тыс. курсов по инклюзивности для дипломатов, а ответственных за них чиновников отправила в отпуск.
Отдельным указом президент США также запретил трансгендерным людям служить в американской армии и исключил из армейской сферы программы DEI. Эти решения Трампа поддержал правительственный департамент по делам ветеранов, который охотно отказался от всех инклюзивных программ, а освободившийся бюджет решил потратить на поддержку военных в отставке.
Запрет слов.
В начале марта газета The New York Times (NYT), изучив правительственные записки, также сообщила, что Белый дом стремится запретить или ограничить использование сотен слов, ассоциирующихся с политикой DEI, на официальных сайтах, в документах и прочих источниках. Издание опубликовало список из 200 слов, однако отметило, что их может быть и больше.
В него попали, например, такие слова и выражения, как «активисты», «антирасизм», «черный», «климатический кризис», «грудное вскармливание», «культурное наследие», «инвалидность», «феминизм», «гендер», «равные возможности», «разнообразие», «инклюзивность», «несправедливость», «латинкс», «ЛГБТ», «ментальное здоровье», «меньшинство», «мультикультурный», «коренной американец», «привилегии», «предубеждения», «раса», «пол», «сексуальность», «стереотипы», «травма», «жертвы», «женщины» и другие.
По данным NYT, часть этих слов была запрещена в конкретном контексте, который бы, например, указывал, на трансгендерных людей, что «не соответствует текущей позиции правительства» США. Некоторые директивы при этом были расплывчатыми и не указывали на конкретные формулировки, добавило издание.
В публикации говорится, что все администрации меняют стиль общения в официальной речи, чтобы продемонстрировать свою политику. Однако эти директивы показывают «безошибочное отражение приоритетов» администрации Дональда Трампа, который часто высказывает мнение, что политика многообразия и равенства противоречит «заслугам» человека и часто приводит к возвышению неквалифицированных или недостойных людей.