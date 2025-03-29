Майя Санду обсудила с гражданским обществом «стоящие перед Молдовой вызовы»

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созвала в пятницу представителей гражданского общества, чтобы побеседовать с ними «в контексте неопределенного геополитического климата» и обсудить «вызовы, стоящие перед страной», передает пресс-служба главы государства.
«В центре дискуссии были вопросы, волнующие граждан: безопасность, экономика, стабильность, демократическое и европейское будущее страны», — утверждают в администрации президента.
«Неправительственные организации способствуют укреплению социальной сплоченности и построению более жизнеспособного общества», — заявили в президентуре.
В ходе консультаций также обсуждались трудности, с которыми сталкиваются НПО, особенно в регионах. Как сообщает пресс-служба, для Санду особую важность представляют «предсказуемые финансовые рамки для поддержки работы гражданских организаций».
Консультации с представителями гражданского общества продолжатся, сообщили в администрации президента.
В пятницу Государственный департамент Соединенных Штатов официально уведомил Конгресс о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) будет распущено.