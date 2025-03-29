Майя Санду обсудила с гражданским обществом «стоящие перед Молдовой вызовы»

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созвала в пятницу представителей гражданского общества, чтобы побеседовать с ними «в контексте неопределенного геополитического климата» и обсудить «вызовы, стоящие перед страной», передает пресс-служба главы государства.

«В центре дискуссии были вопросы, волнующие граждан: безопасность, экономика, стабильность, демократическое и европейское будущее страны», — утверждают в администрации президента .

Санду подчеркнула «важную роль гражданского общества в процессе формирования политики», а также в реализации проектов, отвечающих разнообразным потребностям граждан". К таким потребностям, по мнению президента, относятся защита окружающей среды, поддержка обездоленных групп населения, помощь в кризисных ситуациях, обучение местных органов власти, повышение осведомленности граждан по вопросам, имеющим жизненно важное значение.