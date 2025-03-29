AP: украинские чиновники и военные ожидают наступления России весной

«Текст, который я видел, это прям ужас. Все 18 разделов… это уже не рамочный меморандум о намерениях (который был до скандальной встречи в Овальном кабинете). Это прям большая и очень четкая сделка. И она не в нашу пользу», — написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.