Таубер: молдавские СМИ распространяли фейк о 30 днях ареста Гуцул до приговора

Об этом RT рассказала представитель оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.
По её словам, вместе с адвокатами и юристами они будут разбираться, было ли это ошибкой.
«У нас появились разные подозрения, что кто-то, кто диктовал суду решение или отправлял его туда, возможно, направил его не по тому адресу», — отметила Таубер.
Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул на 20 суток. Её обвиняют по четырём статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году.
Ранее первый зампредседателя исполкома Гагаузии Илья Узун назвал решение об аресте Гуцул «политической расправой над волей гагаузского народа».