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Таубер: молдавские СМИ распространяли фейк о 30 днях ареста Гуцул до приговора

Проправительственные СМИ Молдавии распространяли информацию о 30 днях ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул за десять минут до официального приговора.

Источник: Sputnik.md

Об этом RT рассказала представитель оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.

По её словам, вместе с адвокатами и юристами они будут разбираться, было ли это ошибкой.

«У нас появились разные подозрения, что кто-то, кто диктовал суду решение или отправлял его туда, возможно, направил его не по тому адресу», — отметила Таубер.

Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул на 20 суток. Её обвиняют по четырём статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году.

Ранее первый зампредседателя исполкома Гагаузии Илья Узун назвал решение об аресте Гуцул «политической расправой над волей гагаузского народа».