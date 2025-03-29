Латвия заявила об ужесточении въезда для белорусов со штрафом до €2000. Комитет по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Сейма (парламента) Латвии поддержал поправки к законам об иммиграции и государственной границе, которые обязывают въезжающих в страну без латвийских виз или ВНЖ граждан третьих стран, среди которых Беларусь и Россия, заранее предоставлять личные данные о себе, информирует ТАСС.