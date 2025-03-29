Латвия заявила об ужесточении въезда для белорусов со штрафом до €2000. Комитет по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Сейма (парламента) Латвии поддержал поправки к законам об иммиграции и государственной границе, которые обязывают въезжающих в страну без латвийских виз или ВНЖ граждан третьих стран, среди которых Беларусь и Россия, заранее предоставлять личные данные о себе, информирует ТАСС.
В ведомстве отметили, что изменения законодательства необходимы для укрепления национальной безопасности, а также для эффективности охраны границ. Говорится, что новые требования обяжут обладателей виз и видов на жительство других стран зоны Шенген предоставлять пограничной службе Латвии информацию, касающуюся цели поездки, продолжительности пребывания, маршруте путешествия, контактных данных за 48 часов до въезда в страну.
Отмечается, что желающих посетить Латвию обяжут уведомлять о службе в армии, спецслужбах, МВД и других силовых органах, дипломатической работе. Кроме того, пограничникам нужно будет раскрыть данные о текущем или же бывшем статусе госслужащего и участии в выборах на пост должностного лица.
Ожидается, что новый порядок пересечения границы вступит в силу с сентября 2025 года. В случае отказа от предоставления озвученной информации или же предоставление ложных данных может быть предусмотрен штраф в размере до 2000 евро.
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