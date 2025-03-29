Какие законы с 1 апреля вступят в силу в Волгоградской области

Они повлияют на повседневную жизнь россиян.
С 1 апреля программа семейной ипотеки начнет распространяться также на покупку вторичного жилья. При этом семьи с детьми до 6 лет смогут купить себе жилье на вторичном рынке, действовать будет льготная ставка 6% годовых. Такое право может предоставляться лишь раз, возраст жилища не должен превышать 20 лет.
На 14,75% станут больше социальные пенсии. В них входят выплаты по старости, потере кормильца, инвалидности. Это новшество связано с изменением в стране прожиточного минимума и уровнем инфляции.
В карточках представлены и другие изменения.