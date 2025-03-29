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Какие законы с 1 апреля вступят в силу в Волгоградской области

По всей стране с апреля вступает в силу целый ряд новых законов.

Они повлияют на повседневную жизнь россиян.

С 1 апреля программа семейной ипотеки начнет распространяться также на покупку вторичного жилья. При этом семьи с детьми до 6 лет смогут купить себе жилье на вторичном рынке, действовать будет льготная ставка 6% годовых. Такое право может предоставляться лишь раз, возраст жилища не должен превышать 20 лет.

На 14,75% станут больше социальные пенсии. В них входят выплаты по старости, потере кормильца, инвалидности. Это новшество связано с изменением в стране прожиточного минимума и уровнем инфляции.

В карточках представлены и другие изменения.