Какие законы с 1 апреля вступят в силу в Волгоградской области

С 1 апреля программа семейной ипотеки начнет распространяться также на покупку вторичного жилья. При этом семьи с детьми до 6 лет смогут купить себе жилье на вторичном рынке, действовать будет льготная ставка 6% годовых. Такое право может предоставляться лишь раз, возраст жилища не должен превышать 20 лет.