Вучич: ФСБ начала расследование использования звуковой пушки в Сербии

«Они останутся здесь на семь или восемь дней, после чего представят свою позицию, в том числе по поводу звуковой пушки, чтобы развеять еще некоторые из лживых утверждений», — сказал глава государства (цитата по сербскому изданию «Вечерние новости»). О том, что российские спецслужбы прибудут в сербскую столицу, Вучич сообщал 19 марта. Он пообещал покинуть пост, если информация об использовании оружия подтвердится.