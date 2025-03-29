Вучич: ФСБ начала расследование использования звуковой пушки в Сербии

«Они останутся здесь на семь или восемь дней, после чего представят свою позицию, в том числе по поводу звуковой пушки, чтобы развеять еще некоторые из лживых утверждений», — сказал глава государства (цитата по сербскому изданию «Вечерние новости»). О том, что российские спецслужбы прибудут в сербскую столицу, Вучич сообщал 19 марта. Он пообещал покинуть пост, если информация об использовании оружия подтвердится.
В середине марта в Белграде прошла самая крупная за последнее десятилетие акция протеста. В митинге приняли участие до 300 тыс. человек. Тогда СМИ со ссылкой на военных экспертов сообщали, что власти применили для разгона демонстрантов звуковое оружие. Правительство опровергло информацию.
Массовые митинги в Сербии начались в ноябре 2024 года. На фоне протестов премьер-министр страны Милош Вучевич подал в отставку.