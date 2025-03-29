Молдавские саперы получили от США бронежилеты, миноискатели и макеты гранат

«Военные саперы, помимо своей основной деятельности, выполняют важную и ценную миссию по обеспечению безопасности общества — спасают жизни. Поэтому им необходимо соответствующее снаряжение и подготовка, и помощь США является существенным вкладом в этот процесс. То снаряжение, которое мы видим сегодня, а также проводимые американскими саперами курсы подготовки и строительство специализированных центров на территории батальона “Кодру” необходимы для того, чтобы они могли выполнять свои задачи максимально эффективно и безопасно, учитывая сложность рельефа местности и риски, которым они подвергаются», — цитирует министра Минобороны.