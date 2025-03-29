Молдавские саперы получили от США бронежилеты, миноискатели и макеты гранат

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Саперный батальон «Кодру» Нацармии Молдовы получил в пятницу партию оборудования от правительства Соединенных Штатов Америки в рамках программы Humanitarian Mine Action-HMA («Гуманитарное разминирование»), сообщили в Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, помощь предназначена для подготовки саперов Национальной армии и включает в себя бронежилеты, миноискатели, спецрюкзаки, рентгенографические приборы, зонды, макеты взрывоопасных предметов, специальные инструменты для дистанционного перемещения боеприпасов, обезвреживатели боеприпасов.
«Военные саперы, помимо своей основной деятельности, выполняют важную и ценную миссию по обеспечению безопасности общества — спасают жизни. Поэтому им необходимо соответствующее снаряжение и подготовка, и помощь США является существенным вкладом в этот процесс. То снаряжение, которое мы видим сегодня, а также проводимые американскими саперами курсы подготовки и строительство специализированных центров на территории батальона “Кодру” необходимы для того, чтобы они могли выполнять свои задачи максимально эффективно и безопасно, учитывая сложность рельефа местности и риски, которым они подвергаются», — цитирует министра Минобороны.
На церемонии присутствовал военный атташе США в Республике Молдова подполковник Джеймс Крисон.
«Соединенные Штаты гордятся тем, что в рамках Программы гуманитарного разминирования, которой руководит Европейское командование вооруженных сил США, профинансировали оснащение и подготовку инженерных подразделений Национальной армии», — заявил он.
В Миноброны напомнили, что ранее в рамках вышеназванной программы при участии США был создан и оснащен инженерно-саперный батальон «Кодру», создан Центр передового опыта по обезвреживанию боеприпасов, а также открыт современный полигон по уничтожению боеприпасов. Одновременно в рамках программы военные саперы прошли специализированную подготовку на уровне международных стандартов по методам разминирования и ликвидации опасности, которую представляют собой обнаруженные в грунте взрывоопасные предметы.
Программа, запущенная в ноябре 2013 года, направлена на развитие возможностей инженерных подразделений Национальной армии, — также указали в оборонном ведомстве.
Республика Молдова, согласно Конституции, является нейтральным государством.