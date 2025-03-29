Медведев назвал слова генсека ООН о Зеленском двойной ложью

Предлагая обсудить введение временной администрации на Украине под эгидой ряда стран, Путин заявил, что такой шаг позволил бы провести выборы и привести к власти правительство, которому доверяют граждане, а Москва смогла бы вести с ним переговоры. Российский лидер напомнил, что подобная практика применялась в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и частях бывшей Югославии.