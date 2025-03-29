Токаев и Мирзиёев посетили выставку AlmatyFairai

По информации Акорды, на выставке, посвященной развитию искусственного интеллекта, главы государств ознакомились с передовыми решениями в области GovTech, FinTech, BigTech, Smart City, а также осмотрели специализированные зоны, в которых были представлены достижения IT-компаний, промышленные инновации и образовательные проекты.
«Президенту Узбекистана представили концепцию Международного центра искусственного интеллекта Alemai, который по инициативе Касым-Жомарта Токаева создается в настоящее время. Центр будет способствовать обучению тысячи специалистов по искусственному интеллекту, запуску стартапов и реализации научных исследований в области искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.
Главам государств показали Национальную платформу искусственного интеллекта, призванную помочь оптимизировать работу государственных органов.
Также была продемонстрирована образовательная программа AI-Sana, нацеленная на раскрытие потенциала ИИ в национальной экономике и поддержке технологического предпринимательства.
Президентам также рассказали о деятельности альянса крупнейших технопарков Центральной Азии — Central Asian Innovation Hubs. В прошлом году лига крупнейших технопарков Казахстана и Узбекистана объединилась под данным брендом в целях развития стартап-экосистемы и продвижения инноваций на мировом рынке.