Токаев и Мирзиёев посетили выставку AlmatyFairai

По информации Акорды, на выставке, посвященной развитию искусственного интеллекта, главы государств ознакомились с передовыми решениями в области GovTech, FinTech, BigTech, Smart City, а также осмотрели специализированные зоны, в которых были представлены достижения IT-компаний, промышленные инновации и образовательные проекты.