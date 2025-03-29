Сийярто считает, что Украина игнорирует реалии в конфликте с РФ

Он отметил, что Киев и Брюссель по-прежнему настроены на продолжение военных действий, не хотят делать никаких выводов из опыта, накопленного за последние три года. «А опыт заключается в том, что линия фронта перемещается на запад, а не на восток», — сказал глава МИД в интервью каналу YouTube-каналу Ultrahang.
Сийярто подчеркнул, что в течение трех лет ситуация на поле боя «в гораздо большей степени складывалась в пользу России, несмотря на сотни миллиардов евро и огромные поставки оружия на Украину» со стороны западных стран. Тем не менее лидеры ЕС по-прежнему «настраивают Украину на победу» над Россией, хотя по отношению к мощной державе, обладающей ядерным оружием, это недостижимо, отметил министр.
Он напомнил, что Владимир Зеленский был поставлен перед фактами на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, окончившейся для Украины полным дипломатическим провалом. По словам Сийярто, Зеленский «столкнулся там с реальностью, как с курьерским поездом, потому что Вашингтон и Овальный кабинет — это не Брюссель и не Европарламент».
Глава МИД считает, что «реальность будет иметь значение» на переговорах по украинскому урегулированию. «Если кто-то хочет добиться своих условий или навязать свою точку зрения», то это может быть сделано именно с учетом реальности, пояснил Сийярто.
О расхождениях позиций сторон
Министр также отметил, что серьезные расхождения в позициях России и Украины в процессе урегулирования конфликта не должны создавать пессимистичные настроения на переговорах по урегулированию украинского кризиса и подталкивать к выводу об их бесперспективности. «Никто не мог ожидать, что это будут легкие переговоры. Никто не мог ожидать, что соглашение будет достигнуто за считанные секунды, и никто не мог ожидать, что позиции обеих сторон будут схожими. Поэтому неудивительно, что у русских и украинцев совершенно разные взгляды на саму войну, ее окончание, ее последствия и будущую ситуацию», — сказал Сийярто.
Он напомнил, что переговоры Москвы с Вашингтоном и Вашингтона с Киевом по урегулированию конфликта на Украине только начались. «Поэтому не следует удивляться, что на данном этапе возникают конфликтующие аспекты, которые неприемлемы для той или другой стороны», — пояснил министр, добавив, что стремление Москвы и Киева отстаивать на переговорах свои позиции также выглядит вполне естественным.
Сийярто выразил надежду, что стороны конфликта будут искренне стремиться к миру, который «придет через прекращение огня», а затем и более прочное долговременное соглашение. В настоящее время «все очень хрупко, поэтому надо ценить каждый успех», в том числе договоренности о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре и безопасности судоходства в Черном море. «Через эти маленькие шаги мы придем к большому решению», — заявил глава МИД.