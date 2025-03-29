Сийярто считает, что Украина игнорирует реалии в конфликте с РФ

Министр также отметил, что серьезные расхождения в позициях России и Украины в процессе урегулирования конфликта не должны создавать пессимистичные настроения на переговорах по урегулированию украинского кризиса и подталкивать к выводу об их бесперспективности. «Никто не мог ожидать, что это будут легкие переговоры. Никто не мог ожидать, что соглашение будет достигнуто за считанные секунды, и никто не мог ожидать, что позиции обеих сторон будут схожими. Поэтому неудивительно, что у русских и украинцев совершенно разные взгляды на саму войну, ее окончание, ее последствия и будущую ситуацию», — сказал Сийярто.