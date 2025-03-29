Гуцул заявила, что не сломлена арестом

«Знайте — я не сломлена! Я не дрогнула, не попросила пощады у тех, кто хочет унизить Гагаузию. И я не отрекусь от своих убеждений! Потому что знаю, что за мной — вы. За мной — правда. За мной — наша земля, наши дети, наше будущее», — говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале исполкома, который Гуцул возглавляет. Обращение передано через адвокатов главы Гагаузии.