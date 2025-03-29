В Ростове глава города Александр Скрябин принял участие в общегородском субботнике

Во всех районах города провели второй общегородской субботник 29 марта.
Жители Ростова с радостью приняли участие в очередной акции по уборке города после зимы. Они оказали помощь коммунальным службам, внеся свой вклад в улучшение облика донской столицы.
Несмотря на прохладную и пасмурную погоду, в уборке приняли участие более 1,5 тысяч человек: жители, сотрудники 360 предприятий, УК и ТСЖ. В уборке было задействовано около 120 единиц техники.
Жители с удовольствием убирали во дворах и общественных зонах. Они занимались уборкой мусора и опавшей листвы, а также красили, белили, ремонтировали и даже пилили деревья.
— У нас дворик небольшой. Повесили объявление, что утром сбор, ну мы и вышли. Быстро поделили обязанности, прибрались. Так хорошо теперь на улице, чисто, даже больше гулять хочется, — поделилась впечатлениями жительница дома в переулке Университетский.
В 12 общественных пространствах, требующих особого внимания, высадился «зеленый десант».
На всех ключевых площадках были организованы праздничные мероприятия с угощениями.
В субботнике принял участие глава города Александр Скрябин. Он присоединился к горожанам на территории Кумженского мемориала. В рамках мероприятия были посеяны газоны, проведена патрульная уборка городских лесов и прибрежной зоны реки Мертвый Донец. Кроме того, были выполнены работы по выкашиванию камышовых зарослей и распиловке валежника.
— Рад, что, несмотря на пасмурную погоду, многие жители пришли поддержать эту важную инициативу по уборке нашего города. Кумженский мемориал — это не просто памятное место, это символ нашей истории и культуры, важный объект для всех ростовчан и для будущих поколений. И важно, что каждый из нас стремится внести свой вклад в благоустройство родного города, — подчеркнул Александр Скрябин.
Также глава города поблагодарил всех горожан за участие в субботнике. На Аллее имени Сергея Козлова, милиционера, погибшего в 1986 году при исполнении служебного долга, для участников субботника организовали мини-концерт.
В рамках генеральной уборки вывезено более 800 тонн отходов, очищено более 360 тысяч квадратных метров, смыты объявления с 300 фасадов, помыты и покрашены около 100 малых архитектурных форм и площадок, снесены и обрезаны более 120 деревьев. Это далеко не полный список того, что было сделано в ходе субботника.
Следующий субботник запланирован на 5 апреля. О местах его проведения будет объявлено дополнительно.