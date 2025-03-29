В Ростове глава города Александр Скрябин принял участие в общегородском субботнике

— Рад, что, несмотря на пасмурную погоду, многие жители пришли поддержать эту важную инициативу по уборке нашего города. Кумженский мемориал — это не просто памятное место, это символ нашей истории и культуры, важный объект для всех ростовчан и для будущих поколений. И важно, что каждый из нас стремится внести свой вклад в благоустройство родного города, — подчеркнул Александр Скрябин.