МВФ назвал год окончания конфликта на Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью France Télévisions дал совет американскому лидеру Дональду Трампу о том, как завершить конфликт за 24 часа. По его словам, единственный способ сделать это — принять республику в НАТО. В то же время генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Украина не войдет в состав НАТО после окончания переговоров о завершении конфликта.