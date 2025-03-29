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Гусев обсудил инвестиции и ключевую ставку с бизнесменами Воронежа

Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в заседании ВРОО «Гражданское собрание “Лидер”», где обсудил с бизнесом региона экономическую ситуацию и перспективы.

Мероприятие прошло в усадьбе Сталь-фон-Гольштейнов в поселке Репное.

Управляющий отделением Банка России Роман Костянский отметил, что ключевая ставка 21% сдерживает инфляцию, поскольку спрос растёт быстрее предложения. Несмотря на это, бизнес активно привлекает финансирование: в 2024 году предприятия получили 629,5 млрд рублей кредитов (+23% к прошлому году).

Гусев подчеркнул, что политика ЦБ помогла избежать перегрева экономики, и призвал предпринимателей инвестировать в обновление производства для стабильного роста.

На встрече представили патриотическую программу «Я наследник Героев» о преступлениях нацизма, а также фильм «Бизнес по-женски» о роли женщин в предпринимательстве. Гусев отметил их вклад в экономику и поддержку семейных ценностей.

Заседание завершилось лекцией политолога Егора Торопова о современных политических и экономических трендах.