Токаев и Мирзиеев посетили выставку картин в Алматы

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили Национальный музей искусств имени Абылхана Кастеева. Высоким гостям рассказали о жизни и творчестве народного художника Казахстана Абылхана Кастеева. В коллекции музея представлены лучшие образцы его наследия — около 450 произведений живописи и графики, отражающих основные этапы эволюции мастера», — говорится в сообщении в субботу.