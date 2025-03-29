Киев потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, пишет Bloomberg

Позже агентство Bloomberg передало, что Соединенные Штаты в рамках сделки с Киевом по полезным ископаемым намерены получить контроль над основными инвестиционными проектами страны. Как следует из проекта соглашения, прибыль от совместных проектов будет поступать в спецфонд, при этом трое из пяти его руководителей будут представлены американской корпорацией DFC. Также у Штатов будет право вето на некоторые решения. Киев должен будет направлять в фонд половину доходов от новых проектов в сфере ресурсов и инфраструктуры. США достанется вся прибыль, а также еще четыре процента сверх того, пока инвестиции не окупятся. При этом Вашингтон считает деньги, предоставленные Киеву, как свой вклад в фонд.