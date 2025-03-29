Глава Самары проверил новую дорогу на улице 22 Партсъезда

Глава Самары Иван Носков вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым и министром транспорта региона Сергеем Карповым проверили новую дорогу на улице 22 Партсъезда после долгожданного открытия. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.
«Дорога отремонтирована комплексно. Тем не менее, считаю нужным даже комплексный ремонт проводить в более сжатые сроки, особенно когда это касается загруженных дорог», — написал Носков.
Он отметил, что дорога прошла самую тщательную проверку Госстройнадзора Самарской области. Фотограф «КП-Самара» показала, как она выглядит. Ранее открытие участка перенесли на май, но, судя по всему, получилось раньше. Но вскоре он стал доступен для пешеходов. Ремонт начался еще в 2023 году. Сроки открытия несколько раз переносились.
Завершить реконструкцию планировалось в начале этого года. Потом новую дорогу обещали ввести до 19 марта. Протяженность новой четырехполосной дороги достигает почти 700 м, а ширина — 13 м. Напомним, ранее жители улицы 22 Партсъезда пожаловались на новую эко-плитку, по которой сложно ходить. Позже ее убрали. Стало известно, что в 2025-м в Самаре могут продлить улицу 22 Партсъезда еще на одном участке.