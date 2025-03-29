Глава Самары проверил новую дорогу на улице 22 Партсъезда

Завершить реконструкцию планировалось в начале этого года. Потом новую дорогу обещали ввести до 19 марта. Протяженность новой четырехполосной дороги достигает почти 700 м, а ширина — 13 м. Напомним, ранее жители улицы 22 Партсъезда пожаловались на новую эко-плитку, по которой сложно ходить. Позже ее убрали. Стало известно, что в 2025-м в Самаре могут продлить улицу 22 Партсъезда еще на одном участке.