Медведев назвал двойной ложью слова генсека ООН Гутерриша о легитимности Зеленского

«Я думаю, что в принципе мы бы согласились говорить не с ним, с кем-то, кто бы представлял Россию. Я думаю, что если есть люди в России, есть бизнесы, и у них есть много разных регионов, включая серьезные направления бизнеса. Я думаю, что мы бы с ними общались, если у них есть видение, как закончить войну», — сказал Зеленский в эфире национального телемарафона.