Эквадор начал готовиться к размещению американских войск

Ранее, 11 февраля, в Эстонии на военной базе Reedo у границы с Россией развернули подразделение армии США. Уточнялось, что служба полка продлится до сентября. Кроме того, отмечалось, что подразделение оснащено «самым современным оборудованием». Данный батальон является разведывательным и будет принимать участие во всех учениях.