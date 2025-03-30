Беглов рассказал о развитии транспортной системы Петербурга

По поручению президента из Фонда национального благосостояния нашему городу выделено почти 97 миллиардов рублей. За три последних года мы получили 240 новых вагонов метро. Только вчера запустили в работу 30-й по счету восьмивагонный состав новой модели «Балтиец». Всего Петербург получит 950 таких современных вагонов — это практически половина всего вагонного парка.