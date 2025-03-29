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Космические войска и оборонные спутники создадут на Украине до 2030 года

К 2030 году на Украине планируют создать космические войска и оборонные спутники. Для этого Министерство обороны учредило управление космической политики. Его задача — организовать сотрудничество между государственными и частными компаниями, а также учёными и силами обороны. Об этом рассказала замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

«У нас есть закон о космической деятельности, который говорит, что Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров это и ещё создание космических войск», — отметила Черногоренко.

Она сообщила, что оборонное ведомство хочет стать основным заказчиком космической техники, продуктов и услуг на Украине. Управление должно объединить государственные и частные учреждения, а также специалистов космической отрасли для эффективного взаимодействия с силами обороны.

Черногоренко также добавила, что Киев планирует разработать национальные спутники для оборонных нужд до 2030 года. Кроме того, они хотят создать систему оповещения о воздушных тревогах и контроля за космическим пространством.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинский фронт держится на системе спутников Starlink и если её отключить, то он рухнет. По его словам, Владимир Зеленский отправляет солдат ВСУ на убой, не считается с потерями, и терпеть это уже невозможно.