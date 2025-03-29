«У нас есть закон о космической деятельности, который говорит, что Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров это и ещё создание космических войск», — отметила Черногоренко.
Она сообщила, что оборонное ведомство хочет стать основным заказчиком космической техники, продуктов и услуг на Украине. Управление должно объединить государственные и частные учреждения, а также специалистов космической отрасли для эффективного взаимодействия с силами обороны.
Черногоренко также добавила, что Киев планирует разработать национальные спутники для оборонных нужд до 2030 года. Кроме того, они хотят создать систему оповещения о воздушных тревогах и контроля за космическим пространством.
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинский фронт держится на системе спутников Starlink и если её отключить, то он рухнет. По его словам, Владимир Зеленский отправляет солдат ВСУ на убой, не считается с потерями, и терпеть это уже невозможно.