Космические войска и оборонные спутники создадут на Украине до 2030 года

К 2030 году на Украине планируют создать космические войска и оборонные спутники. Для этого Министерство обороны учредило управление космической политики. Его задача — организовать сотрудничество между государственными и частными компаниями, а также учёными и силами обороны. Об этом рассказала замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.