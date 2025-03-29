Bloomberg: США отозвали лицензии сырьевых компаний на работу в Венесуэле

Администрация Дональда Трампа приняла решение отозвать разрешения и исключения, которые позволяли западным энергетическим компаниям вести деятельность в Венесуэле.
По данным Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, это решение затрагивает несколько крупных компаний, включая американскую Global Oil Terminals, принадлежащую энергетическому магнату Гарри Сардженту III. Также в список входят испанская Repsol и французская Maurel et Prom, которым предписано прекратить работу в Венесуэле до 27 мая.
Кроме того, меры распространяются на лицензии, выданные газовым компаниям, сотрудничающим с государственной нефтяной компанией PDVSA.
Ранее Министерство финансов США предоставляло международным нефтегазовым компаниям различные виды разрешений — от лицензий до писем с одобрением — чтобы они могли продолжать операции в Венесуэле, включая экспорт нефти PDVSA, несмотря на санкционные ограничения. Теперь Global Oil Terminals должна прекратить любые финансовые транзакции с PDVSA до 2 апреля.
Издание The Wall Street Journal сообщило, что компании Сарджента было официально предписано покинуть Венесуэлу, ссылаясь на письмо Минфина США. Помимо этого, Chevron получила крайний срок до 27 мая для завершения всех операций в стране.