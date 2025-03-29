Bloomberg: США отозвали лицензии сырьевых компаний на работу в Венесуэле

Ранее Министерство финансов США предоставляло международным нефтегазовым компаниям различные виды разрешений — от лицензий до писем с одобрением — чтобы они могли продолжать операции в Венесуэле, включая экспорт нефти PDVSA, несмотря на санкционные ограничения. Теперь Global Oil Terminals должна прекратить любые финансовые транзакции с PDVSA до 2 апреля.