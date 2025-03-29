Bloomberg: Украина хочет добиться инвестиций от США в рамках ресурсной сделки

Так Вашингтон будет иметь ~право на всю прибыль и еще 4% годовых~ до тех пор, пока американские инвестиции не окупятся. Кроме того, США будут обладать приоритетным правом на закупку украинских ресурсов, а Киеву будет запрещено продавать их странам, с которыми конкурирует Америка.