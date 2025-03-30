МИД РФ разъяснил механизм внешнего управления в контексте заявлений Путина по Украине

«Оговорюсь, что какой-либо единый механизм создания таких администраций формально в ООН не закреплен, — отметил Логвинов. — Если исходить из исторического опыта, то передача территорий обычно предполагала несколько этапов и требовала соблюдения ряда условий. Так, во всех упомянутых случаях первым шагом являлось достижение договоренности между сторонами конфликта — напрямую или через посредников — о соответствующей передаче ООН полномочий. Порядок необходимых последующих действий, их конкретное наполнение сами по себе могут являться предметом переговоров сторон. Затем должно следовать обращение к Всемирной организации. Оно может быть в форме письма либо одной стороны или сторон конфликта, либо посредников в адрес председателя Совета Безопасности ООН, либо ее генерального секретаря с просьбой о создании временной международной администрации».