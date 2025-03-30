Шах, мат и хук в челюсть: Запад слишком заигрался в успешный успех

Как бы так доходчиво объяснить слабоумным, что вся их имитационная показуха никого не впечатляет? Товарищ Крылов про их саммиты больше ста лет назад писал: а вы, друзья, как ни садитесь, всё нам в подмётки не годитесь. Или, как говорил Верещагин: вот что, ребята, места за столом переговоров я вам не дам. Остановите меня кто-нибудь, я так могу целый день.