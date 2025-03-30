Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий: еврокомиссар Кос словами о Вулине грубо вмешивается в дела Сербии

Парламентарий отметил, что Россия поддерживает Сербию в усилиях по отстаиванию национальных интересов и своего суверенитета.

Источник: Аргументы и факты

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что заявления еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос о нежелательности включения вице-премьера Сербии Александра Вулина в новый состав правительства являются грубым вмешательством во внутренние дела страны.

По его словам, именно сербский народ определяет, кого выбирать в органы власти.

Слуцкий отметил, что подобные высказывания Кос демонстрируют антироссийскую предвзятость Европейского союза. По его мнению, русофобия становится одним из критериев для вступления в ЕС.

Парламентарий подчеркнул, что Россия поддерживает Сербию в ее стремлении отстаивать национальные интересы и сохранять суверенитет.

Ранее Кос критиковала возможность включения Вулина в новое правительство Сербии. Поводом для этого стали его высказывания в интервью, где он заявил, что Сербия не стремится вступить в ЕС, но рассматривает возможность присоединения к БРИКС. Кроме того, Вулин поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами.