Слуцкий: еврокомиссар Кос словами о Вулине грубо вмешивается в дела Сербии

Ранее Кос критиковала возможность включения Вулина в новое правительство Сербии. Поводом для этого стали его высказывания в интервью, где он заявил, что Сербия не стремится вступить в ЕС, но рассматривает возможность присоединения к БРИКС. Кроме того, Вулин поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами.