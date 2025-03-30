Слуцкий: еврокомиссар Кос словами о Вулине грубо вмешивается в дела Сербии

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что заявления еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос о нежелательности включения вице-премьера Сербии Александра Вулина в новый состав правительства являются грубым вмешательством во внутренние дела страны.
По его словам, именно сербский народ определяет, кого выбирать в органы власти.
Слуцкий отметил, что подобные высказывания Кос демонстрируют антироссийскую предвзятость Европейского союза. По его мнению, русофобия становится одним из критериев для вступления в ЕС.
Парламентарий подчеркнул, что Россия поддерживает Сербию в ее стремлении отстаивать национальные интересы и сохранять суверенитет.
Ранее Кос критиковала возможность включения Вулина в новое правительство Сербии. Поводом для этого стали его высказывания в интервью, где он заявил, что Сербия не стремится вступить в ЕС, но рассматривает возможность присоединения к БРИКС. Кроме того, Вулин поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами.