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Лидер Сирии объявил состав нового переходного правительства

БЕЙРУТ, 30 мар — РИА Новости. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил состав нового переходного правительства, сообщает агентство SANA.

Источник: РИА "Новости"

«Мы наблюдаем с вами рождение нового этапа нашего национального пути. Формирование нового правительства сегодня является результатом нашей общей воли для лучшего будущего», — цитирует агентство слова аш-Шараа.

В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.