Ненависть к России, недвижимость на Манхэттене и в Лондоне: Как устроились на Западе потомки Никиты Хрущёва

Старшая дочь Никиты Хрущёва, Рада Аджубей, работала журналистом и по долгу службы часто бывала в США. Но окончательно переехал туда её сын, Иван Аджубей. Он выпускник биофака МГУ, в начале нулевых укатил в штат Массачусетс и с тех пор трудится исследователем Гарвардской медицинской школы. У него десятки научных работ на темы генетики и эволюции, в том числе высокоцитируемые. Соцсети он не ведёт, о политике не высказывается. Ему сейчас 65 лет.