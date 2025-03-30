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Российские военные ликвидировали итальянского наёмника в зоне СВО

Российские военные ликвидировали итальянского наёмника Юрия Превитали, воевавшего на стороне ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Источник: Life.ru

Уроженец города Бергамо с марта 2023 года состоял в неонацистском подразделении «Карпатская сич». Под позывным «Мега» он участвовал в боевых действиях, открыто заявляя в интервью о готовности «умереть в войне с русскими».

Рогов подчеркнул, что западные и украинские СМИ представляли Превитали как «мирного волонтёра», скрывая его реальную роль. Итальянец воевал на стороне ВСУ не менее двух лет, занимая позицию штурмовика.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что в боях на Украине участвуют свыше 3,3 тысячи иностранных наёмников. В отношении 871 из них уже были вынесены постановления о привлечении к уголовной ответственности.