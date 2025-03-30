«Передача территорий предполагает несколько этапов»: в МИД России пояснили заявления Путина по украинским землям

Президент России Владимир Путин отметил возможность введения на Украине временного управления. Его можно передать ООН. Владимир Путин предложил обсудить инициативу с представителями Соединенных Штатов, Европы и союзниками Москвы. Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов объяснил, как работает механизм создания временных администраций по линии ООН, пишет ТАСС.
Такое уже неоднократно происходило, если углубиться в историю. Так, территории Восточной Славонии, Камбоджи, Восточного Тимора передавались под временное управление ООН. Единого механизма создания соответствующих администраций не существует, уточнил Кирилл Логвинов. Однако есть ключевые этапы передачи территорий ООН.
«Первым шагом являлось достижение договоренности между сторонами конфликта — напрямую или через посредников — о соответствующей передаче ООН полномочий… Затем должно следовать обращение к Всемирной организации. Оно может быть в форме письма либо одной стороны или сторон конфликта, либо посредников в адрес председателя Совета Безопасности ООН», — разъяснил директор департамента международных организаций МИД РФ. Он добавил, что последним шагом генсекретарь готовит доклад по параметрам временной администрации.
Владимир Путин уточнял, что этот шаг помог бы решить вопрос легитимности украинской власти. Тогда РФ смогла бы начать переговоры о мирном договоре с Киевом.