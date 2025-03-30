«Передача территорий предполагает несколько этапов»: в МИД России пояснили заявления Путина по украинским землям

«Первым шагом являлось достижение договоренности между сторонами конфликта — напрямую или через посредников — о соответствующей передаче ООН полномочий… Затем должно следовать обращение к Всемирной организации. Оно может быть в форме письма либо одной стороны или сторон конфликта, либо посредников в адрес председателя Совета Безопасности ООН», — разъяснил директор департамента международных организаций МИД РФ. Он добавил, что последним шагом генсекретарь готовит доклад по параметрам временной администрации.