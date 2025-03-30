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Лидер Сирии объявил о формировании правительства созидания и перемен

Министром социальных дел в новом правительстве Сирии назначили женщину.

Источник: Аргументы и факты

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа поздравил граждан страны с формированием нового кабинета министров, который был охарактеризован как «правительство созидания и перемен».

Это заявление прозвучало на торжественной церемонии во дворце «Каср аш-Шааб», трансляцию которой вел телеканал Al Hadath.

Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия вступает в новый исторический этап, направленный на реконструкцию страны и проведение масштабных реформ.

В новом правительстве свои должности сохранили главы ключевых ведомств — министр иностранных дел Асаад Хасан аш-Шибани и министр обороны Мурхаф Абу Касра. Оба чиновника также выступили с речами на церемонии.

Пост министра внутренних дел занял Анас Хасан Хаттаб, ранее руководивший Службой общей разведки. Впервые должность министра социальных дел и труда в Сирии заняла женщина — Хинд Кабват. Она пообещала уделить особое внимание справедливому распределению ресурсов во всех регионах страны.

Церемония по случаю формирования нового кабинета министров символизирует стремление к переменам и восстановлению страны.

Ранее сообщалось, как Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа не стал пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок, это произошло во второй раз.