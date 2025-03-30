Лидер Сирии объявил о формировании правительства созидания и перемен

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа поздравил граждан страны с формированием нового кабинета министров, который был охарактеризован как «правительство созидания и перемен».
Это заявление прозвучало на торжественной церемонии во дворце «Каср аш-Шааб», трансляцию которой вел телеканал Al Hadath.
Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия вступает в новый исторический этап, направленный на реконструкцию страны и проведение масштабных реформ.
В новом правительстве свои должности сохранили главы ключевых ведомств — министр иностранных дел Асаад Хасан аш-Шибани и министр обороны Мурхаф Абу Касра. Оба чиновника также выступили с речами на церемонии.
Пост министра внутренних дел занял Анас Хасан Хаттаб, ранее руководивший Службой общей разведки. Впервые должность министра социальных дел и труда в Сирии заняла женщина — Хинд Кабват. Она пообещала уделить особое внимание справедливому распределению ресурсов во всех регионах страны.
Церемония по случаю формирования нового кабинета министров символизирует стремление к переменам и восстановлению страны.
Ранее сообщалось, как Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа не стал пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок, это произошло во второй раз.